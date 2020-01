Libet ma dwie oferty nabycia niektórych aktywów za łącznie 33,5 mln zł netto

Zarząd wskazuje, iż oferty i ewentualne podjęcie działań celem przeprowadzenia transakcji nie ograniczają zakresu opcji strategicznych spółki rozważanych obecnie bądź możliwych do przeprowadzenia w ramach prowadzonego przez zarząd spółki programu przeglądu opcji strategicznych, a proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie, zakończono w informacji.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.