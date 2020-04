Libet: Oferta przejęcia aktywów spółki przez inwestora została wycofana

Spółka została poinformowana przez inwestora zainteresowanego przejęciem aktywów, w nawiązaniu do oferty z 18 marca 2020 roku, o wycofaniu się z procesu potencjalnego zakupu przedsiębiorstwa, podano.

"Dzisiaj wpłynęła także do spółki informacja od inwestora, z którym prowadziliśmy wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego nabycia przedsiębiorstwa, o wycofaniu przez niego oferty. Przyjęliśmy tę wiadomość ze zrozumieniem. Oferent to duża międzynarodowa korporacja, która w obliczu pandemii musi skupić swoje wysiłki na analizie wewnętrznego ryzyka" - powiedział członek zarządu Libet Ireneusz Gronostaj, cytowany w komunikacie.

Oferent zaznaczył, że nie wyklucza powrotu do rozmów w przyszłości, o ile taka będzie wola stron, a warunki na rynku będą ku temu bardziej sprzyjające, podano także.

Libet podał, że w świetle wydarzeń bezpośrednio związanych z firmą, jak i otoczenia makroekonomicznego, spółka podjęła decyzję o publikacji szacunkowych przychodów ze sprzedaży za I kwartał. Wstępnie oszacowane, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy za okres 1 stycznia 31 marca br. wynoszą ok. 38,8 mln zł

"Tak jak sygnalizowaliśmy wcześniej, dbając o interes akcjonariuszy, jesteśmy otwarci na rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Jednocześnie w pełni zdajemy sobie sprawę z otoczenia gospodarczego, w jakim przyjdzie teraz wszystkim działać, które nie będzie sprzyjać przejęciom zdrowych i stabilnych biznesów jak nasz. Jako Libet jesteśmy gotowi dalej rosnąć organicznie, co udowodniliśmy szacunkowymi wynikami za pierwszy kwartał" - podsumował członek zarządu.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.