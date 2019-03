Liczba Paczkomatów InPost jest większa niż placówek własnych Poczty Polskiej

"Sieć Paczkomatów InPost jest coraz większa i dostępna w coraz mniejszych miejscowościach. Już dziś jest łatwiej nadać czy odebrać przesyłkę w Paczkomacie, niż w placówce pocztowej. Nie tylko rozszerzamy zasięg, ale też rozwijamy kolejne usługi, jakie może oferować Paczkomat. Docelowo to właśnie zarządzany z poziomu smartfona Paczkomat będzie mógł stanowić automatyczną i dostępną 24 godziny placówkę. Automatyzacja usług jest nieunikniona, a przewaga, jaką nam daje technologia, skutecznie służy naszym klientom. Dlatego to właśnie innowacyjne rozwiązania będą zyskiwać przewagę - zarówno ze względu na elastyczność, jak i ekonomikę" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Jako inwestor jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju InPost - zarówno pod względem sieci i dostępności Paczkomatów, jak i z dynamicznie rosnącego wolumenu przesyłek. Firma cały czas rośnie szybciej niż rynek e-commerce, co pozwala na oczekiwanie kolejnych doskonałych wyników. Finansowanie, które zapewniliśmy wraz z funduszem KKR, jest niezbędne, by usługi były nowoczesne i innowacyjne - a kolejne modernizacje i zakup sprzętu sprawiają, że InPost może wyprzedzać konkurencję. Dzięki temu usługi InPost są tak wysoko oceniane przez Polaków" - podkreślił dyrektor zarządzający Advent International Nick Rose.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.