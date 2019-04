Lidl Polska uruchomi sklep internetowy z produktami przemysłowymi

"Przez okres ostatnich dwóch lat wdrożyliśmy kilka innowacyjnych projektów z kategorii e-commerce: platformę do rezerwacji win i innych alkoholi WinnicaLidla.pl, witrynę do rezerwacji wycieczek Lidl-podroze.pl czy nową aplikację mobilną Lidl Plus. W dobie, gdy dostęp do Internetu jest coraz większy, oferowanie usług internetowych jest jednym z najważniejszym kierunków rozwoju sieci handlowych. Cieszymy się, że Lidl Polska również uczestniczy w tej internetowej rewolucji" - powiedział prezes Maksymilian Braniecki, cytowany w komunikacie.