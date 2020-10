Lotnisko Chopina obsłużyło 482 tys. pasażerów we wrześniu, o 74,3% mniej r/r

Od początku roku na pokładach wszystkich statków powietrznych podróżujących do i z Lotniska Chopina przewieziono 53 009 ton ładunków (spadek o 24,9%). Przewóz poczty wyniósł 4 993 tony (spadek o 58,3%), podano również.

"Warto także odnotować, że we wrześniu br., w warszawskim oddziale Cargo Welcome Airport Services należącym do grupy kapitałowej PPL, padł rekord w ilości obsłużonego ładunku w ciągu jednego miesiąca. Po raz pierwszy w historii została przekroczona bariera 1 000 ton" - podkreślono w informacji.