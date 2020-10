LPP planuje 730 mln zł capeksu, wzrost powierzchni o 11% r/r w 2020/2021 

"Planowany CAPEX w 2020/21 to 730 mln zł. Na kwotę składają się wydatki na: sklepy stacjonarne 500 mln zł, biura 90 mln zł, logistykę: 60 mln zł, oraz IT: 80 mln zł. W wyniku pandemii COVID-19 wydatki te uległy modyfikacji w stosunku do wcześniej zakładanych przez grupę" - podała spółka w raporcie półrocznym.