LPP: Wyższa płaca minimalna wpłynie na nasze koszty i sprzedaż w sklepach

"Jeśli chodzi o płacę minimalną - będziemy musieli podnieść nasze wynagrodzenia. [...] Ten ruch będzie miał, oczywiście, wpływ na naszą działalność. Będziemy inwestować w automatyzację. Liczymy, że jeśli ludzie będą zarabiać więcej, to też będą więcej przeznaczać na konsumpcję, co wróci do naszych sklepów dzięki zwiększonej sprzedaży" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.