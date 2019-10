Mall of Tripla to największy obiekt handlowy w Finlandii. Wśród 250 punktów handlowych nie zabrakło także salonów polskich marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay, zajmujących łączną powierzchnię 6 520 m2, podano.

"Czynnikiem decydującym o otwarciu naszych salonów jest przede wszystkim atrakcyjność przestrzeni handlowej - dlatego podjęliśmy decyzję o debiucie wszystkich pięciu marek w Helsinkach. Centrum Mall of Tripla to świetnie skomunikowany, wielofunkcyjny obiekt, który daje nam potencjał dotarcia zarówno do Finów, jak i odwiedzających stolicę turystów. Debiutujące centrum ma szansę stać się najważniejszym punktem handlowym na mapie Finlandii" - skomentował wiceprezes LPP ds. finansowych Przemysław Lutkiewicz, cytowany w komunikacie.