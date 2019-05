Madison International Realty sfinalizował przejęcie 65,99% Capital Park

Obecnie grupa realizuje swoją flagową inwestycję - rewitalizację 2ha terenu należącego do dawnej fabryki Norblin, Bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli pomiędzy ulicami Prostą, Łucką i Żelazną. Powstanie tam mini-dzielnica, złożona z kilkunastu budynków i wewnętrznych uliczek. W ramach projektu powstanie ponad 66 000 m2. Powierzchni użytkowej, w tym 40 000 m2 powierzchni biurowej i ponad 26 000 m2 poświęconych funkcji handlowej, usługowej, rozrywkowej, kulturalnej i gastronomicznej. Zakończenie procesu rewitalizacji jest planowane na przełom I i II kwartału 2021 roku, wskazano także.

"Cieszymy się, że transakcja między naszymi akcjonariuszami większościowymi została sfinalizowana. Wszystkie warunki niezbędne do ukończenia zostały spełnione. Pozyskaliśmy silnego partnera, z którym będziemy mogli podejmować nowe wyzwania i być bardziej aktywni na rynku inwestycyjnym. Transakcja ma miejsce w bardzo korzystnym czasie dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Na dzień dzisiejszy nasze zakończone projekty są wynajęte w ponad 90% i przekroczyliśmy próg 35% przednajmu w projekcie rewitalizacji dawnej fabryki Norblina, co było ważnym kamieniem milowym. Z entuzjazmem podchodzimy do współpracy z naszym nowym partnerem strategicznym" - powiedział członek zarządu Grupy Capital Park Marcin Juszczyk, cytowany w komunikacie.