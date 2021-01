Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 18 I do 31 I to 1,9 mld zł

Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku to 1,9 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.