Marie Brizard miała 58,63 mln euro straty netto z dział. kontyn. w 2019

"Poprawa EBITDA w 2019 r. świadczy o trafności wyborów i realizacji naszego strategicznego planu transformacji mającego na celu przywrócenie rentowności. Znaczące postępy będą w pełni skuteczne w 2020 r.: wdrożenie umów dystrybucyjnych w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Francji wraz z przesunięciem części pracowników terenowej sprzedaży oraz przyjęcie polityki sprzedaży skoncentrowanej na zyskownych wolumenach. Naszym celem jest również zmniejszenie bazy kosztowej poprzez skoncentrowanie naszych wysiłków na aktywach tworzących wartość, gdzie nasze zróżnicowanie i innowacyjność przynoszą zysk. W bezprecedensowym kontekście kryzysu COVID-19, kontrola kosztów pozostaje naszym priorytetem i podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ograniczenia skutków tej pandemii. Podpisana właśnie z COFEPP tymczasowa umowa finansowa zabezpiecza naszą krótkoterminową płynność finansową w tym krytycznym okresie. Niemniej jednak zakres skutków tego kryzysu zdrowotnego w 2020 roku jest nadal niepewny i zmusza nas do

zachowania ostrożności na tym etapie co do perspektyw. Nasze zespoły pozostają w pełni zaangażowane i skoncentrowane na sukcesie naszej grupy" - skomentował prezes Andrew Highcock, cytowany w raporcie.