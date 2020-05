Mastercard: Popularność cyfrowych usług wzrosła o połowę w czasie pandemii

"Polacy szukają w internecie nie tylko produktów, ale też wirtualnych doświadczeń. Prawie połowa (46%) ankietowanych deklaruje, że na usługi online wydaje obecnie więcej pieniędzy niż przed pandemią. 68% z nich korzysta z platform streamingu wideo, takich jak Netflix, HBO Go czy Amazon Prime Video, a 44% przez sieć gra na komputerze. Ponadto 29% uczestniczy w zajęciach fitness online, a 24% wirtualnie ,,odwiedza" muzea i inne atrakcje turystyczne" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

W czasach izolacji ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej stał się też kontakt ze znajomymi i bliskimi, co widać w popularności rozmów wideo. Korzysta z nich 77% badanych, co czyni je najpopularniejszą usługą online, podano także.

Więcej czasu spędzanego w domu to okazja do nabywania nowych umiejętności, a podłączony do internetu komputer pomaga w tym nie tylko uczniom. 41% Polaków ankietowanych w badaniu Mastercard sygnalizuje, że szuka w sieci materiałów edukacyjnych dla siebie lub dla członków swojej rodziny. 28% szlifuje znajomość języków obcych, a 7% grę na instrumentach muzycznych.

"Inne umiejętności, które można doskonalić w internecie, to gotowanie (36%), majsterkowanie (22%), programowanie (16%), a nawet strzyżenie włosów (14%). Nauka w sieci obejmuje też opanowywanie praktycznych umiejętności dnia codziennego. Prawie połowa polskich konsumentów (47%) zaczęła ostatnio korzystać z bankowości internetowej, a 42% korzysta z telemedycyny i kupuje leki online" - czytamy dalej.

Mastercard wskazał, że jedną z oznak większego niż dotychczas zainteresowania e-commerce są internetowe zakupy produktów pierwszej potrzeby, które robi 44% polskich konsumentów. Inne popularne produkty to książki (47%), gry planszowe (36%) czy przybory kuchenne (33%). Powodzeniem cieszą się jednak również maszynki do strzyżenia włosów (22%) czy maty do ćwiczeń (16%).

Badanie Mastercard pokazuje też, że niektóre zwyczaje zakupowe konsumentów pozostają bez zmian nawet po przejściu do e-commerce.

"Prawie wszyscy (96%) 'łowcy okazji' ze sklepów stacjonarnych zamienili je na przeszukiwanie stron internetowych w pogoni za najlepszymi ofertami. Z kolei 79% spośród amatorów oglądania wystaw sklepowych przyznaje, że tworzy 'listy życzeń', ale nie zawsze kupuje zamieszczone na nich produkty. Ponadto 35% klientów deklaruje, że kupując online pozostają lojalni sprzedawcom, których znają ze świata rzeczywistego" - czytamy także.

Prawie wszyscy badani (91%) sygnalizują, że podczas zakupów online zachowują ostrożność, a 60% martwi się, że w sieci padnie ofiarą oszustwa. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo przy płaceniu online, 78% polskich konsumentów kupuje u znanych im sprzedawców, 83% sprawdza opinie innych kupujących, a 36% kontaktuje się z nieznanymi im sprzedawcami przed dokonaniem zakupu.

W czasie pandemii widać też większe zaangażowanie Polaków w działania charytatywne. Prawie połowa (44%) badanych przekazała w ostatnim miesiącu darowiznę online, a 18% zrobiło to po raz pierwszy, zaznaczono.

"Wszyscy dostosowujemy się do nowego trybu życia, w tym więcej kupujemy online. Dotyczy to przy tym nie tylko niezbędnych produktów, ale też wirtualnych aktywności, takich jak oglądanie filmów na żądanie czy udział przez internet w zajęciach fitness. Pandemia może też wydobyć z nas to, co najlepsze, co widać w rekordowej liczbie darowizn online na cele charytatywne. Co więcej, ten trudny czas można wykorzystać na poszerzanie w sieci swojej wiedzy i umiejętności. Widać, że dziś konsumenci jeszcze bardziej potrzebują dostępu do e-commerce i różnego rodzaju cyfrowych usług. Dlatego Mastercard nieustannie pracuje nad tym, aby zakupy i płatności online były coraz prostsze i bezpieczniejsze" - powiedział dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski, cytowany w komunikacie.

Mastercard przedstawił 10 najpopularniejszych aktywności online w czasie izolacji:

- 77% badanych regularnie prowadzi rozmowy wideo z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami

- 68% subskrybuje platformy VOD, takie jak Netflix, HBO Go czy Amazon Prime Video

- 59% ogląda komedie, kabarety lub stand-up

- 44% gra przez internet w gry wideo

- 41% bierze udział w lekcjach gotowania lub korzysta z przepisów w sieci

- 36% bierze udział w koncertach

- 29% korzysta z wirtualnych zajęć fitness

- 28% uczy się języka obcego

- 24% odwiedza strony muzeów lub innych atrakcji turystycznych

- 18% rozwiązuje quizy.

Z kolei wśród 10 najpopularniejszych "produktów na kwarantannę" znalazły się: książki (47%), gry planszowe (36%), przybory kuchenne (33%), puzzle (30%), przybory do farbowania włosów (30%), maszynki do strzyżenia włosów (22%), poduszki (21%), oczyszczacze powietrza (17%), maty do ćwiczeń/jogi (16%) oraz sztuka i rzemiosło (16%).

Badanie zostało zrealizowane przez agencję Fly Research na zlecenie Mastercard w maju 2020 r., na próbie 7500 dorosłych respondentów z 15 krajów, w tym z Polski.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące