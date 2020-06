mBank i Santander BP sfinansują projekt fotowoltaiki dla R.Power za 350 mln zł

"Jest to kolejna tak duża inicjatywa realizowana przez Santander Bank Polska mająca wesprzeć transformację polskiego systemu energetycznego. W zeszłym roku podpisaliśmy pierwszą w Polsce umowę kredytową ESG-linked, a dziś realizujemy największą transakcję finansowania elektrowni fotowoltaicznych, która pozwoli na rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce. Ochrona klimatu jest jednym z wyzwań przed jakim stoimy, dlatego dziś nie możemy mówić o przyszłości bez podejmowania odważnych i realnych działań, które zmniejszą negatywny wpływ człowieka na środowisko" - powiedział wiceprezes i szef Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska Juan de Porras, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że jednym z 10 celów przyjętych przez Grupę Santander globalnie, na najbliższe lata jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania zielonej energii w wysokości 120 mld euro w latach 2019-2025, oraz 220 mld euro w latach 2019-2030 na inne zielone rozwiązania, które pomogą w walce ze zmianami klimatu.

"Energia słoneczna stała się konkurencyjna cenowo w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. Fotowoltaika wraz z energetyką wiatrową będzie w nadchodzących latach jednym z motorów rozwoju nie tylko energetyki w Polsce, ale całej gospodarki po COVID-19. Cieszymy się, że jako R.Power jesteśmy częścią tej rewolucji, jednocześnie mamy nadzieję, że lokalne regulacje, podobnie jak we Francji, Niemczech czy Włoszech, będą wspierać mniejsze rozproszone instalacje, co pozwoli w Polsce zbudować firmy solarne działające na skalę globalną" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu R.Power Tomasz Sęk, również cytowany w komunikacie.