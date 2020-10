technologie 1 godzinę temu

McKinsey: Wzrost gospodarki cyfrowej w Polsce przyspieszył do 18,4% w I-V 2020

Gospodarka cyfrowa w Polsce wzrosła o 18,4% w okresie od stycznia do maja 2020 roku, czyli 2,5-krotnie szybciej niż średni wzrost w latach 2017-2019, wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company pt. "Digital Challengers in the next normal. Central and Eastern Europe on a path to digitally-led growth".