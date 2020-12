Medicover Polska zainwestował w sieć klubów Fitness World

"Już inwestycja w OK System ukazywała nasze holistyczne pojmowanie pakietów pracowniczych. Naturalnym rozwinięciem pakietu medycznego idącego w parze z szerokim dostępem do oferty placówek sportowych jest własna sieć takich placówek. Wspólnym mianownikiem pozostaje dbałość o zdrowy tryb życia, co jest priorytetem dla wielu świadomych Polaków, a także kluczowym elementem work-life-balance dla talentów w wielu organizacjach" - powiedział dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych w Medicover Polska Artur Białkowski, cytowany w komunikacie.