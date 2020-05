Mennica Polska miała 15,95 mln zł straty netto, 11,95 mln zł EBITDA w I kw.

"Grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej, co było spowodowane odnotowaniem m.in. przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu 'Mennica Residence', jak również wyższą sprzedażą i rentownością sprzedawanych produktów w segmencie menniczym. Czynniki te rekompensowały spowodowany COVID-19 spadek wyników w segmencie płatności elektronicznych. W omawianym okresie odnotowano jednak spadek wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto, co wynikało z zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki Enea. Jednak po wyeliminowaniu tego czynnika wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie dwukrotnie wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.