Metro Warszawskie kupi do 45 pociągów dzięki kredytowi EBI w wys. do 654 mln zł

"Konieczność pozyskania zewnętrznego źródła finansowania dla realizowanego przez metro zakupu pociągów zachęciła nas do kontynuowania współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dotychczasowa, bardzo dobra współpraca, a także stabilność europejskich instytucji są gwarancją przeprowadzenia tej inwestycji na korzystnych dla Warszawy warunkach. Spełniamy obietnice i kupujemy nowoczesny tabor komunikacji miejskiej. Chcemy, by warszawianki i warszawiacy korzystali z jak najlepiej zorganizowanego transportu publicznego, który zapewni sprawne przemieszczanie się po stolicy" - powiedział prezydent miasta Rafał Trzaskowski , cytowany w komunikacie.

Środki z kredytu posłużą zabezpieczeniu finansowania zakupu do 45 nowych pociągów dla warszawskiego metra. Umowa na ich zakup została podpisana 30 stycznia br. z konsorcjum firm Skoda Transportation a.s. i Skoda Vagonka a.s. Wykonawca za swoje usługi otrzyma 1 308 248 300 zł. Podpisana w czwartek 19 marca umowa zakłada udostępnienie Warszawie kredytu w wysokości do 654 mln zł, czyli maksymalnie do 50% kosztów tego projektu.