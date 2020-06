MF: Deficyt w budżecie wyniósł 25,88 mld zł na koniec maja wg wstępnych danych

"W okresie styczeń - maj 2020 r. dochody budżetu państwa były niższe o 5,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - maj 2019 r. o ok. 14,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"W okresie styczeń - maj 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 20,6 mld zł i było wyższe o ok. 8,7 mld zł (tj. 72,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja dochodów po maju wyniosła 7,6 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych" - czytamy dalej.