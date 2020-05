MI zatwierdziło program inwestycji dla obwodnicy Zamościa

To kolejna inwestycja z województwa lubelskiego kierowana do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Dotychczas minister infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla 4 obwodnic w ciągu DK74: Szczebrzeszyna, Janowa Lubelskiego, Dzwoli i Gorajca.

"Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim, Zamościem i polsko-ukraińską granicą w Zosinie. Obwodnica Zamościa będzie stanowić również uzupełnienie dojazdu do realizowanej trasy Via Carpatia" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk , cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga klasy GP. Zbudowane zostaną obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, skrzyżowania jednopoziomowe), drogi niższych kategorii zapewniające obsługę terenów przyległych do DK74 oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

"Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto i odciążenie układu drogowego, prowadzącego do przejścia granicznego Zosin - Uściług, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych" - podkreślono w komunikacie.

Obwodnica Zamościa to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Oznacza to, że dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony.

"Inwestycje na drogach krajowych to zarówno wielkie projekty, jak drogi ekspresowe i autostrady, ale także te mniejsze, poprawiające poziom bezpieczeństwa drogowego. O budowę ronda mieszkańcy Krasnegostawu zabiegali od bardzo dawna. Odpowiadamy na te wezwania" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Inwestycja obejmuje budowę trzywlotowego ronda, chodników o łącznej długości ok. 120 metrów, zatoki autobusowej, oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Parametry drogi w obrębie ronda zostaną podniesione do nośności 115 kN/oś.

"Z obliczeń wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynika, że średni dobowy ruch na tym skrzyżowaniu wynosi ponad 13 tys. pojazdów na dobę. Przy dużym nasileniu ruchu w godzinach szczytu tworzą się tu zatory. Dotyczy to szczególnie samochodów czekających na włączenie się do ruchu z DW812, która jest drogą podporządkowaną. W ostatnich latach dochodziło tu także do kolizji i wypadków drogowych. Konieczność przebudowy skrzyżowania zgłaszały organy samorządowe, Policja, Straż Pożarna oraz służby ratownictwa medycznego. Dzięki budowie ronda zwiększy się płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych" - wskazano w komunikacie.