Microsoft otwiera zdigitalizowany Sklep Przyszłości na warszawskim Grochowie

"Prezentujemy po raz pierwszy fizyczną przestrzeń handlową Microsoft Store of the Future. To nieszablonowe podejście do transformacji cyfrowej w branży handlu detalicznego przedstawia ponad 30 różnych rozwiązań partnerów Microsoft. Chcemy inspirować, podpowiadać najbardziej innowacyjne scenariusze dla sieci handlowych i producentów, w których centrum jest klient. Głównym celem tego miejsca nie jest wcale prezentowanie samych technologii, ale prezentowanie gotowych scenariuszy prowadzących do zmiany kluczowych procesów w firmie" - powiedział Sokolnicki podczas prezentacji.