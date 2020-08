Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł EBITDA w I poł. (aktual.)

"Konsekwentna realizacja strategii rozwoju, przy zachowaniu reżimu kosztowego pozwala nam systematycznie zwiększać skalę działania oraz wypracowywać ponadprzeciętną rentowność. Regulacje krajowe i unijne zmierzają do zaostrzania norm środowiskowych i skali przetwarzania odpadów, co sprawia, że rynek, na którym działamy, ma dodatkowy czynnik wzrostu. Systematycznie zwiększamy portfel zamówień, którego aktualna wartość jest o ok. 20% większa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku" - skomentował prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.