Mostostal Warszawa podpisał umowę na odcinek trasy S11 za 478,3 mln zł brutto

To pierwszy z trzech odcinków drogi S11 między Koszalinem a Bobolicami o łącznej długości 47,7 km, na który zawarto umowę. Odcinek od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino ma długość 19,3 km. Dla pozostałych dwóch odcinków trwają jeszcze procedury kontrolne w ramach postępowania przetargowego. Po zakończeniu kontroli będzie można przystąpić do podpisania umowy z wykonawcami, podało Ministerstwo Infrastruktury.

"S11 to bardzo ważna trasa dla mieszkańców Pomorza, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego północno-zachodniej Polski. Droga ta, to przykład pokazujący, że obecny rząd dotrzymuje słowa. Przystąpiliśmy do prac przygotowawczych, ogłosiliśmy przetarg i dzisiaj podpisujemy umowę na realizację pierwszego odcinka na południe od Koszalina. W niedługim czasie podpiszemy kolejne umowy" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.