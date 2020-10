MR oczekuje utrzymania się inflacji na poziomie ok. 3,2% r/r w październiku

"W ocenie MR w październiku można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na poziomie ok. 3,2% (r/r) i ok. 0,2% (m/m). W ujęciu rocznym oczekujemy zbliżonego wzrostu cen żywności i dalszego hamowania spadku cen paliw. Na wyniki miesięczne wpływ będą miały nieco wyższe ceny żywności oraz odzieży i obuwia, których wahania wynikają z czynników sezonowych" - czytamy w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś we wstępnym szacunku (flash) danych, że inflacja wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym we wrześniu br. (wobec 2,9% r/r w sierpniu). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% we wrześniu.