MR spodziewa się spadków obrotów towarowych w kwietniu

"Perspektywy na najbliższy miesiąc kształtują się niekorzystnie. Z uwagi na to, że kwiecień będzie pełnym miesiącem obowiązujących restrykcji, można przypuszczać, że początek przyszłego kwartału przyniesie dalsze spadki naszych obrotów towarowych, co jednocześnie negatywnie przełoży się na wyniki po czterech miesiącach br."- czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nt. obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-marzec br.