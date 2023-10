Najgorsze statystycznie dla giełdy miesiące roku dobiegają końca

Najgorsze miesiące na giełdzie dobiegają końca

Trzeba przyznać, że czynników ryzyka nie brakuje, ale nie oznacza to, że giełdowe "byki" są bez szans. Nadzieje można wiązać choćby z tzw. sezonowością giełdową. Zadziwiające jest to, jak bardzo tegoroczne wydarzenia na GPW wpisują się w modelowy przebieg roku na rynku akcji. To, że sierpień i wrzesień były słabe, idealnie pasuje do historycznych statystyk. Podobnie zresztą jak to, że bardzo udany był np. lipiec, wiążący się często z przysłowiową letnią sielanką na rynkach.