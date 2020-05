Nationale-Nederlanden wprowadziło ubezpieczenie nieruchomości online

"Obecna sytuacja znacząco wpłynęła na zwyczaje konsumenckie. W związku ze społeczną izolacją Polacy prawie wszystkie rzeczy organizują i kupują przez internet. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego rozwijamy naszą ofertę o kolejny produkt dostępny online. Tym razem do naszego portfolio ubezpieczeń, które można zawierać zdalnie, dołącza ochrona nieruchomości. Wprowadziliśmy produkt, który udowadnia, że ubezpieczenie sprzedawane w internecie może być z jednej strony proste, a z drugiej oferować szeroki wachlarz możliwości. Z dostępnych elementów klient może samodzielnie skomponować zakres ochrony dopasowany do swoich oczekiwań" - powiedziała menedżer ds. produktów w Nationale-Nederlanden Iwona Debis, cytowana w komunikacie.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach. Pierwszy to "Dom/mieszkanie, w którym mieszkam", przygotowany z myślą o osobach, które potrzebują polisy dla domu swojego lub swoich bliskich (np. rodziców lub dzieci). Druga opcja to "Dom/mieszkanie na wynajem" dla tych, którzy chcą objąć ochroną lokum wynajmowane osobom trzecim, podano również.

- stałe elementy - czyli to, co znajduje się w środku nieruchomości lub na tarasie i w ogrodzie, ale jest jednocześnie integralnie z nimi związane, np. meble i sprzęt AGD w zabudowie, elementy szklane (płyty grzewcze, parapety, lustra, akwaria), oczko wodne, murowany grill, studnia. Do tej grupy zaliczają się również elementy na zewnątrz, np. rynny, kolektory słoneczne czy zabudowa tarasu.

- ruchomości, a więc to, co znajduje się w środku, czyli meble, niezabudowany sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, gotówka, ubrania. Są to także rzeczy znajdujące się w garażu, piwnicy, na balkonie, tarasie czy w ogrodzie, a nawet rzeczy służbowe lub przedmioty należące do gości" - czytamy dalej.