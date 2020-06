New Work pozyskał 15 mln euro na m.in. rozwój platformy 360° Workspace Solution

"Na początku kwietnia z sukcesem pozyskaliśmy 2,1 mln euro w ramach finansowania serii B. Dzięki temu zyskaliśmy wystarczającą przestrzeń, aby przygotować się na wyzwania związane z COVID-19. Teraz, gdy widzimy możliwość znaczącego przyspieszenia naszej obecności na rynku, korzystamy z okazji i zwiększymy nasz kapitał poprzez dodatkowe 15 mln euro w wyniku uruchomienia serii C finansowania. Dalszy wzrost jest znaczący, do końca roku podwoimy liczbę lokalizacji w Polsce, a następnie na Węgrzech i w Czechach. Naszą strategią odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów na elastyczne rozwiązania biurowe, które pojawiło się w związku z nadchodzącą recesją" - powiedział założyciel i szef firmy Hubert Abt, cytowany w komunikacie.

W myśl strategii firmy, New Work chce skupić się na rozwoju narzędzi z użyciem zaawansowanych technologii. Są one odpowiedzią na potrzeby najemców oraz właścicieli nieruchomości, wynikają ze zmian, które zachodzą na rynku pod wpływem pandemii COVID-19.

"Wszyscy fachowcy są zgodni. Nowa rzeczywistość - efekt rozprzestrzeniania się koronawirusa na całym świecie - sprawia, że coraz większym zainteresowaniem firm będą cieszyły się elastyczne przestrzenie biurowe. Wynika to choćby z opublikowanego w kwietniu badania przeprowadzonego przez Colliers International. Aż 74% ankietowanych (przedstawiciele firm m.in. z sektora IT, bankowości, ubezpieczeń i finansów) twierdzi, że sposób wykorzystywania powierzchni biurowej się zmieni. W jaki sposób? Nastąpi wzrost popularności pracy zdalnej wykonywanej z domu lub przestrzeni flex. Firmy interesują się hybrydowymi formami najmu . Część powierzchni zostanie wynajęta jako tradycyjne biuro, jej uzupełnieniem będą przestrzenie elastyczne" - czytamy dalej.

Z jednej strony, właściciele nieruchomości muszą dostosować się do nowych wymagań. Z drugiej, duże korporacje, które mają niewykorzystaną powierzchnię, którą mogą podnająć - szukają partnera, który zarządzi procesem komercjalizacji takiej przestrzeni. Pomaga im w tym firma New Work, która stworzyła 360° Workspace Solution, wyjaśniono.

"Jest to platforma stworzona na pozwalająca na maksymalizację rentowności powierzchni biurowej. New Work przygotowuje szczegółową analizę przestrzeni, dostosowuje projekt do norm w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19 i komercjalizuje powierzchnie wspólne, zwiększając ich atrakcyjność dla użytkowników, a jednocześnie tworząc nowe źródła przychodów. Platforma Space as a Service umożliwia właścicielom nieruchomości monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym. Dodatkowo pozwala firmie New Work skrócić czas realizacji transakcji z ponad pół roku do zaledwie kilku tygodni" - zakończono w informacji.