Nextbike Polska podpisał umowę wartą 14,28 mln zł na rower miejski w Warszawie

"Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 20 grudnia 2021 r., a dostarczenie systemu najmu rowerów objętych zamówieniem ma funkcjonować w systemie 24/7 od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Zgodnie z umową, w związku z brakiem zawarcia umowy do dnia 30 października 2020 r. emitent jest uprawniony do uruchomienia Systemu WRP w pełnym zakresie w 2021 r. w terminie wydłużonym proporcjonalnie o liczbę dni liczonych od dnia 30 października 2020 do daty faktycznego zawarcia umowy. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu uruchomienia systemu WRP w terminie do 1 marca 2021 r." - czytamy dalej.