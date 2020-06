NFOŚiGW: Jutro rusza nabór wniosków o dofinans. zakupu pojazdów elektrycznych

"Od jutra od godziny 9 zapraszamy na wycieczkę w kierunku elektromobilności. Wykonujemy pierwszy krok, który być może jest poniżej oczekiwań, być może mógłby być śmielszy, ale mamy nadzieję, że pozwoli nam zebrać doświadczenie w zakresie implementacji programów wsparcia elektromobilności" - powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski w trakcie webinaru, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywmnych (PSPA) wspólnie z Funduszem.

"Polska jutro dołączy do państw, które w sposób efektywny wspierają elektromobilność. Czekaliśmy na to wiele miesięcy. Liczymy, że za tym krokiem pójdą kolejne, że to pole doświadczalne, które pokaże, gdzie to wsparcie jeszcze jest potrzebne" - dodał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.

Podkreślił, że obecnie po polskich drogach jeździ około 6,5 tys. pojazdów w pełni elektrycznych, a potencjał tych trzech uruchamianych własnie programów to łącznie ok. 4 tys. pojazdów.

"To pokazuje, jak znacząco może się zwiększyć ten rynek dzięki nim. Liczymy jeszcze na wsparcie w obszarze infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych" - zaznaczył Mazur.

"Zielony samochód" to program dla osób fizycznych, zapewniający dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego do celów prywatnych. Jego budżet to 37,5 mln zł. Dotacja może wynieść do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, a cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet programu pozwoli na dofinansowanie zakupu minimum 2 tys. elektrycznych aut.

"Realnie liczymy na 2,2-2,5 tys. pojazdów" - zapowiedział Rafał Kręcisz z NFOŚiGW.

"eVAN" zapewnia dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego dla przedsiębiorców. Jego budżet to 70 mln zł. Dotacja może wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup lub leasing pojazdu oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW. Ma to wystarczyć na zakup minimum 1 tys. pojazdów dostawczych.

Program "Koliber" przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na zakup e-taksówek ma budżet 40 mln zł, co ma pozwolić na zakup/leasing co najmniej 1 tys. elektrycznych taksówek (realnie w ocenie NFOSiGW bliżej 1 200 szt.) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę na 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

