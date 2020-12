OECD ostrzega Polskę. Ryzyko dla stabilności systemu rośnie

"Długotrwały spadek zatrudnienia i przychodów firm obniża zdolność gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do spłacania zaciągniętych zobowiązań, co przełoży się na podwyższone koszty ryzyka dla banków" - czytamy w najnowszym raporcie OECD.

"Ryzyko to jest jednak ograniczane przez ogromne wsparcie fiskalne i działania monetarne. Jednocześnie, wysoka niepewność i wzrost awersji do ryzyka negatywnie wpływają na skłonność banków do udzielania nowych kredytów, co z kolei może jeszcze pogorszyć płynność i wypłacalność firm" - czytamy dalej.