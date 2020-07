górnictwo 1 godzinę temu

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Ferrum warta ok. 16,1 mln euro netto (ok. 19,8 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 88,6 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka.