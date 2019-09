Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

"Emitent wniósł o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do emitenta, zabezpieczenia majątku emitenta poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec emitenta oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych. Emitent wniósł także o rozpoznanie powyższego wniosku w pierwszej kolejności tj. przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez zarząd spółki do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.