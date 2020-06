Orange Polska podpisał ze związkami zmiany w umowie dot. podwyżek i zwolnień

"Poziom podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5% do 1%. Pracodawca złożył deklarację o minimalizacji liczby wręczanych wypowiedzeń z tytułu zwolnień grupowych do końca 2020 roku co oznacza, że limit odejść pracowników w roku 2020, który został w umowie społecznej ustalony na maksymalnie 1 250 osób, może nie zostać w pełni wykorzystany" - czytamy w komunikacie.