P&G zobowiązał się do osiągnięcia neutralności emisyjnej w ciągu 10 lat

"Koncern uznaje, że kolejna dekada stanowi dla świata kluczowy okres przyspieszenia postępu w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W związku z tym P&G wykracza poza swoje obecne, wynikające z celów ustanowionych przez SBT (Science Based Target Initiative), ambicje zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%, poszerzając portfolio wdrażanych naturalnych rozwiązań klimatycznych. Pozwoli to firmie zbilansować pozostałą część emisji i utrzymać neutralność węglową w ciągu najbliższych 10 lat. Według obecnych szacunków, w latach 2020-2030 koncern będzie musiał skompensować około 30 mln ton dwutlenku węgla" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że jest "na dobrej drodze" do obniżenia o 50% emisji gazów cieplarnianych i zakupu 100% energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto P&G będzie kontynuować projekty w obszarze energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej, które mają przyspieszyć tempo całkowitego przejścia na korzystanie ze źródeł odnawialnych, podkreślono.

"Zmiany klimatyczne są faktem, a my musimy podjąć natychmiastowe działania. Ograniczając nasz ślad węglowy i inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, w ciągu dekady nasze działania operacyjne będą neutralne pod względem emisji, dzięki czemu przyczynimy się do ochrony najbardziej narażonych ekosystemów i społeczności na całym świecie" - powiedział prezes i CEO P&G David Taylor, cytowany w materiale.

P&G wraz ze swoimi partnerami, Conservation International i World Wildlife Fund (WWF), będą identyfikować i finansować realizację szeregu projektów, które mają na celu ochronę, poprawę i rekultywację najważniejszych ekosystemów, takich jak lasy, tereny podmokłe, łąki i torfowiska. Oprócz zdolności do sekwestracji większej ilości dwutlenku węgla istotnym aspektem naturalnych rozwiązań klimatycznych są dodatkowe korzyści środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, które mogą dzięki nim powstać. Poza ochroną i wspieraniem przyrody naturalne rozwiązania klimatyczne mogą także poprawiać jakość życia lokalnych społeczności. Wraz z realizacją działań w tym zakresie P&G będzie identyfikować, mierzyć i komunikować publicznie dodatkowe korzyści płynące z realizowanych inwestycji w środowisko naturalne, wskazano także.

"Naszą rolą jako liderów jest sprawienie, aby gospodarka i styl życia o niższej emisji były możliwe, przystępne dla wszystkich i przez nich pożądane. To my odpowiadamy za ochronę kluczowych rezerw węgla na świecie i realizację inwestycji w rozwiązania, które pomogą zregenerować naszą planetę. Konsumenci również chcą bardziej angażować się w działania będące odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Produkty naszych marek docierają do 5 miliardów ludzi na całym świecie. Dlatego staramy się każdego dnia realizować zmiany na lepsze, promując odpowiedzialną konsumpcję przy pomocy produktów, które skutecznie i intuicyjnie pomagają budować niskoemisyjne nawyki" - podsumowała dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w P&G Virginie Helias.