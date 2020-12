PARP ogłosiła nabór do Programu GovTech Polska, max. kwota grantu to 2,5 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór do Programu GovTech Polska dla podmiotów posiadających doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz startupami, podała agencja. Maksymalna kwota grantu to 2,5 mln zł. Nabór potrwa do 28 stycznia 2021 r.