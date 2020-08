Patkowski z MF: Deficyt 'general government' wzrośnie do 12% PKB w 2020 r.

"Podstawowa informacja jest taka, że tarcza PFR będzie wliczana do deficytu general government i to oznacza, że deficyt ten będzie w tym roku wyższy niż prognozowaliśmy w APK i wyniesie 12% PKB. [...] Jeśli chodzi o 2021 rok, będzie to 6% PKB deficytu" - powiedział Patkowski podczas spotkania z dziennikarzami.