Pawlak z PFR: Do tej pory banki sprzedały 1/3 obligacji, które wyemitował PFR

Zaznaczył, że system aukcyjny został stworzony po to, żeby banki, które obejmują obligacje BGK, PFR, Skarbu Państwa w dużo większej skali niż kiedykolwiek wcześniej miały poczucie, że jest to bezpieczny mechanizm, żeby - jak powiedział - nie zostały na własnych księgach z tymi ogromnymi kwotami.

Odnosząc się do emisji obligacji PFR dla małych i średnich firm, Pawlak wskazał: "Staraliśmy się, żeby za każdym razem była to kwota optymalna dla nas jako dla emitenta".

"Nawet w przypadku obligacji długoterminowych, a więc siedmio-, dziesięcioletnich, które też zaczęliśmy robić - bo te dwie ostatnie emisje to były obligacje o dłuższym tenorze - nie jest to z definicji mechanizm płynnościowy dla banków, ale banki takie obligacje kupują z myślą, że będą je trzymały na czas trwania tego tenoru. To jest [...] element inwestycyjny czy oszczędnościowy banków" - wyjaśnił.