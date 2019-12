Pekao powinien wyemitować obligacje na ok. 7 mld zł w 3 lata pod wymóg BFG

"Zakomunikowane i przedstawione bankowi wymogi BFG są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Banku Pekao komunikowanymi inwestorom m.in. podczas Dnia Inwestora Banku Pekao. Bank komunikował spodziewany poziom wskaźnika MREL około 22% w relacji do kwoty ekspozycji na ryzyko (określony przez BFG poziom to 21,5% w relacji do kwoty ekspozycji na ryzyko)" - podał bank w komentarzu do informacji BFG.