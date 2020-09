PEM miało 0,59 mln zł straty netto, 0,45 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Aktywa pod zarządzaniem zmniejszyły się o 227,4 mln zł, tj. 8,7% w stosunku do końca 2019 r. Wskaźnik marży EBITDA wyniósł 8%.

"W perspektywie kolejnych 3-6 kwartałów spodziewamy się utrzymania perturbacji na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce. Pandemia przyczynia się do zmniejszenia aktywności w transakcjach M&A, Private Equity i IPO, jednocześnie wpływa na przyspieszenie transformacji i dysrupcji cyfrowej oraz osiągnięcie punktu przegięcia handlu elektronicznego i usług cyfrowych w CEE. W rezultacie może prowadzić to do zmniejszenia się wolumenów nowego finansowania, stagnacji na rynku długu oraz możliwego wydłużenia procesów wyjść z inwestycji przez fundusze, jednakże GK PEM spodziewa się braku istotnego wpływu koronawirusa na realizowanie przez fundusze nowych inwestycji i proces zarządzania portfelem" - czytamy dalej.