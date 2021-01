PFR Ventures: Wartość inwestycji VC wzrosła o 70% r/r do ponad 2,1 mld zł w 2020

"W roku 2020 odnotowaliśmy kolejny rekord na polskim rynku venture capital. Trzy transakcje w pułapie od 250 do 350 mln zł wyznaczyły głównych kandydatów do tytułu polskiego jednorożca. Nie oznacza to jednak, że w 2021 nie pojawi się jeszcze jakiś 'czarny koń', który dołączy do Booksy, Brainly, DocPlanner i ICEYE" - powiedział wiceprezes w PFR Ventures Aleksander Mokrzycki, cytowany w komunikacie.