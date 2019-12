PGNiG chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce

W połowie 2019 roku PGNiG podpisało list intencyjny o współpracy z Toyota Motor Poland. Uruchomienie i eksploatacja badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem jest elementem tej współpracy, a projekt jest obecnie w fazie realizacji. Stacja powstanie przy centrali PGNiG w Warszawie na ul. Prądzyńskiego, w pobliżu istniejącej stacji tankowania CNG (sprężonego gazu ziemnego). Jej uruchomienie planowane jest do końca I kw. 2021 r.

Projekt badawczy umożliwi PGNiG przetestowanie w polskich warunkach tankowania pojazdów mechanicznych wodorem i wdrożenie innowacji związanych z tą technologią. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce.

"W toku realizacji projektu Eliza mogliśmy uporządkować prace i plany badawcze realizowane w PGNiG z uwzględnieniem postępu naukowo-technicznego w poszczególnych branżach. Pozwoliło to na uruchomienie działań w formie projektowej, a w niedalekiej przyszłości zbiór poszczególnych projektu umożliwi uruchomienie programu wodorowego o charakterze badawczo-rozwojowym w GK PGNiG" - powiedział dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju Cezary Starczewski.

PGNiG chce skupić się w przyszłości na wytwarzaniu tzw. "zielonego wodoru" z wykorzystaniem własnych źródeł wytwarzania energii, w tym OZE rozwijanymi w poszczególnych obiektach grupy. Współpracować przy tym będą jednostki organizacyjne PGNiG oraz jednostki naukowo-badawcze, w tym Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Podjęte prace są na etapie przygotowania projektu badawczo rozwojowego. W ramach podjętych działań przewidziane jest przygotowanie rozwiązań systemowych obejmujących proces od wytworzenia energii poprzez jej wykorzystanie do produkcji wodoru, a następnie jego dostarczenie odbiorcom końcowym do wybranych instalacji dystrybucyjnych.

PGNiG pracuje też z Politechniką Warszawską nad projektem "Power to Gas". W ramach projektu najważniejsze jest zbadanie, w jakich proporcjach możliwe będzie wykorzystanie wodoru w sieci gazowej, aby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjonowanie infrastruktury, a także aby zarówno gaz ziemny jak i wodór, nie traciły swoich właściwości po wtłoczeniu do magazynów i sieci.