PGNiG i Startup Hub Poland rozpoczęły akcelerację zagranicznych startupów

To pierwsza grupa z 24 zespołów, które w ramach rządowego programu Poland Prize chcą skorzystać z ułatwień w rozpoczęciu działalności w Polsce. Przez najbliższe pięć miesięcy będą one rozwijać tu swoje innowacyjne projekty. Zagraniczne startupy oferują rozwiązania dla sektora energetycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, podano.

"Dzisiaj Polska potrzebuje ambitnych startupów bardziej niż kiedykolwiek. Im większa liczba szybko rozwijających się, innowacyjnych, młodych firm, tym większy będzie poziom innowacyjności naszej gospodarki. Dlatego konsekwentnie budujemy w Polsce ekosystem sprzyjający rozwojowi startupów. Dzięki dwóm ustawom o innowacyjności zwiększyliśmy popularność ulgi na B+R. Stworzyliśmy dedykowany innowacyjnym firmom program Start in Poland, największy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważnym jego elementem jest pilotaż Poland Prize, dzięki któremu chcemy przyciągać zagraniczne talenty do Polski" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Podczas spotkania w centrum startupowym InnVento zaprezentowały się startupy z Wielkiej Brytanii, Włoch, Estonii, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Węgier. To międzynarodowe zespoły, wśród których znajdują się także startuperzy z USA. W trakcie krótkich prezentacji przedstawili swoje pomysły na wykorzystanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym internet of things i sztucznej inteligencji.

"Kilka spośród rozwiązań przedstawionych przez zagraniczne startupy szczególnie nas zainteresowało. Jeden z nich opracował system gromadzenia danych wykorzystujący połączenie zdjęć satelitarnych i sztucznej inteligencji, który można zastosować przy poszukiwaniu węglowodorów i do monitorowania sieci gazociągów. Inny z kolei przyjechał do Polski z opartym na środowisku chmury oprogramowaniem, które pozwala zarządzać zużyciem energii w budynkach" - stwierdził wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski.

"Głównym założeniem Poland Prize jest sprawić, aby polski ekosystem startupowy zyskał rozpoznawalność i wzmocnił swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Dotychczasowa standardowa ścieżka rozwoju polskiej myśli technologicznej przewidywała, że niezbędne jest wyjście poza granice kraju. Naszym zadaniem jest trwałe uzupełnienie tego trendu o przypadki, kiedy to Polska staje się miejscem docelowym wzrostu myśli technologicznej, w tym tej zagranicznej. Obserwując postępy programu, jesteśmy w stanie powiedzieć, że zmierzamy w dobrym kierunku - potwierdza to zainteresowanie startupów z takich krajów jak Kanada, USA, Izrael czy Wielka Brytania" - dodał zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Mikołaj Różycki.

W ramach projektu Startup Hub: Poland Prize zostaną przeprowadzone 3 rundy akceleracyjne. W każdej z nich udział weźmie wybranych 8 startupów, które zostaną zaproszone do Polski na około 5-miesięczną akcelerację. W ramach programu zespoły otrzymają nie tylko wsparcie finansowe, ale też opiekę wykwalifikowanych mentorów, zaproszenie do udziału w warsztatach z profesjonalistami i możliwość korzystania z przestrzeni biurowej do pracy nad swoimi projektami, podano także.