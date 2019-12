PGNiG ma umowę z ERU ws. wspólnego poszukiwania węglowodorów na Ukrainie

"Złoże Przemyśl zlokalizowane blisko granicy polsko-ukraińskiej daje nam możliwość oceny, z czym możemy mieć do czynienia, jeśli zrealizujemy umowę, której podpisania będziemy świadkami. Złoże Przemyśl to 65 mld m3 gazu już wydobyte, co daje nam obraz, czego możemy spodziewać się po stronie ukraińskiej. Spodziewamy się, że będziemy mieli możliwość odkryć i udokumentować być może podobne zasoby, co daje nam możliwość zapewnienia bezpieczeństwa regionu" - powiedział wiceminister klimatu i główny geolog kraju Piotr Dziadzio podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umowy.