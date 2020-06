PGNiG miało 779 mln zł zysku netto, 2 078 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie znalazł się pod presją spadających notowań węglowodorów. Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej wyniosło odpowiednio 1,16 mld m3 i 325 tys. ton i było na podobnym poziomie co rok wcześniej. Przychody segmentu spadły o 26% rok do roku do blisko 1,3 mld zł wskutek niższych cen węglowodorów - w I kw. 2020 r. średnia 3-miesięczna cena ropy naftowej Brent była niższa o 20% r/r, a ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii spadły aż o 40% r/r. Na wyniku segmentu zaważył odpis na majątku trwałym w wysokości 0,8 mld zł, który również był konsekwencją sytuacji na światowych giełdach towarowych.

"Wolumen dystrybucji gazu wyniósł 3,96 mld m3, co oznacza 2% wzrostu r/r. Stało się tak mimo ciepłej zimy - średnia temperatura kwartału była o prawie 1,2 stopnia Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Przychody segmentu pozostały stabilne i wyniosły 1,4 mld złotych. O 17%, do 0,63 mld zł, spadły koszty operacyjne , co było jednak efektem wdrożenia nowych zasad bilansowania systemu handlowego w dystrybucji gazu ziemnego, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Finalnie poziom EBITDA był wyższy o 22% i wyniósł prawie 0,8 mld zł" - podano także.

Stosunkowo wysokie temperatury w I kw. 2020 r. spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie o 5% r/r do 16,1 PJ, co jednak zrekompensowały wyższe ceny sprzedaży. W efekcie przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 2% rok do roku do ponad 0,5 mld zł. W przypadku energii elektrycznej sprzedaż wyniosła 1,38 TWh i była niższa niż przed rokiem o 9%, a przychody ze sprzedaży energii elektrycznej spadły o 3% rok do roku. Przychody i poziom EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosły odpowiednio o 2% r/r do poziomu blisko 1 mld zł i o 4% r/r do ponad 0,4 mld zł.