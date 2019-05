PGNiG OD rozpoczęło dostawy gazu do zajezdni MZA Ostrobramska

"Ta umowa to również satysfakcja w rywalizacji między konkurentami na polskim rynku. Cieszymy się, że MZA wybrało wiarygodnego dostawcę gazu, który dostarcza paliwo najwyższej jakości" - powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak podczas konferencji prasowej.

"4 mln zł to jest wartość pierwszego kontraktu. Myślę, że następny kontrakt to będzie kilkadziesiąt mln zł, a kolejny za cztery, może więcej lat - jak wybudujemy już zajezdnię na Spedycyjnej - to będzie kontrakt na 100 mln zł" - powiedział prezes MZA Jan Kuźmiński.