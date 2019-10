PGNiG odkryło nowe złoże gazu i ropy naftowej na Morzu Norweskim

"Zgodnie z zapowiedziami prace wiertnicze na prospekcie Shrek trwały półtora miesiąca. Potwierdziliśmy obecność gazu ziemnego i ropy naftowej w piaskowcach jury dolnej i środkowej. W wykonanych otworach pobraliśmy rdzenie, próbki płynów złożowych i wykonaliśmy szczegółowe pomiary geofizyczne, co pozwoliło nam wstępnie określić wielkość i jakość złoża. To ogromny sukces spółki PGNiG Upstream Norway, która pełni na tej koncesji rolę operatora" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Wiercenie otworu głównego i odchodzącego od niego otworu bocznego, posadowionego na skłonie struktury, trwało zgodnie z planem 45 dni. Prace wiertnicze prowadzone były na morzu, gdzie głębokość wody wynosi ok. 350 metrów. Strop złoża stwierdzono, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, na głębokości ok. 2 tys. metrów poniżej dna morskiego. Odkryte złoże znajduje się ok. 5 km od pływającej jednostki produkcyjnej i magazynującej Skarv FPSO, podano także.