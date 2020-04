Philip Morris Polska przeznaczył dotychczas 4 mln zł na walkę z SARS-CoV-2

"To najnowocześniejsze technologie, dzięki którym polskie placówki medyczne będą mogły wykonywać takie testy samodzielnie, rekomendowaną metodą amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT), w technice RT-PCR. Pozwala to na uzyskanie precyzyjnego wyniku w czasie rzeczywistym, w ciągu zaledwie kilku godzin, a nie dni, od momentu pobrania próbki od pacjenta. To obecnie najszybsza i najbardziej wiarygodna forma diagnozowania COVID-19 na świecie. Specjalistyczna aparatura pozwoli szpitalom na przeprowadzanie większej liczby takich testów w ciągu doby, co z kolei pomoże w odciążeniu innych jednostek polskiej służby zdrowia" - wskazał prezes.