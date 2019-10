Philip Morris wprowadza na polski rynek IQOS 3 DUO

Celem PMI jest, aby do 2025 r. liczba osób, które zrezygnowały z palenia papierosów należących do portfolio PMI, zastępując je produktami bezdymnymi, wyniosła przynajmniej 40 mln oraz, aby przynajmniej 30% dystrybuowanych produktów należało do kategorii produktów bezdymnych.

"Najnowsze dane CBOS z września tego roku pokazują, że trend spadkowy liczby palaczy się zatrzymał i obecnie w Polsce papierosy pali ok. 26% społeczeństwa, czyli ponad 9 mln Polek i Polaków. Globalnie według badań do 2025 r. ponad 1 mld ludzi będzie nadal palić papierosy. Dlatego istotne jest dostarczenie dorosłym palaczom alternatywy , a więc produktu o obniżonej szkodliwości" - powiedział manager ds. regulacyjnych w Philip Morris Polska Wojciech Gwiazda podczas konferencji.

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju, z udziałem w rynku sprzedaży papierosów wynoszącym ok. 40% (źródło: Philip Morris za Nielsen; sprzedaż wolumenowa w 2018 r.) oraz jednym z największych pracodawców, zatrudniającym ok. 7 000 pracowników na terenie całego kraju. Fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie ok. 70% produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 700 mln USD.