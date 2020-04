PIE: Z powodu koronawirusa obroty w gastronomii spadły o ok. 80-90%

Przedsiębiorstwa gastronomiczne realizują obecnie zamówienia online, przez telefon, z różnymi ścieżkami odbioru zamówionego posiłku, np. w punkcie gastronomii, w postaci darmowej dostawy do klienta czy dostawy za pośrednictwem serwisów dostawy.

"Te firmy gastronomiczne, które w miarę szybko i elastycznie dopasowały się do nowych warunków mają szanse na przetrwanie, a nawet rozwój w kierunku, którego wcześniej mogły nie brać pod uwagę, bazujący głównie na zasobach i kompetencjach związanych z nowoczesnymi technologiami" - czytamy dalej.

"Pierwsza 'Tarcza antykryzysowa' nie spełniła w pełni oczekiwań przedsiębiorstw tego sektora. Natomiast 'Tarcza 2.0' uzupełniona 'Tarczą finansową' została oceniona przez nich pozytywnie. Przedsiębiorcy uznali, że stwarza szanse na odbudowę sektora po okresie pandemii. 'Tarcza 2.0' m.in. rozszerza grupę jednostek uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zawieszenia składek ZUS. O ile pierwsza tarcza przewidywała, że tylko jednostki zatrudniające mniej niż 10 osób będą zwolnione z opłacania 50% należności z tytułu składek, to 'Tarcza 2.0' rozszerza tę kategorię o jednostki zatrudniające od 10 do 49 osób. Jednak dla przedsiębiorców szczególne znaczenie mają postanowienia 'Tarczy finansowej'"- czytamy także.