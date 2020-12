PKO BP przystąpił do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej

"PKO Bank Polski przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej, którą utworzyło 16 wiodących europejskich banków. Dołącza tym samym do grona instytucji, których celem jest zbudowanie europejskiego systemu płatniczego z własnymi kartami dla konsumentów i firm, cyfrowym portfelem, natychmiastowymi płatnościami i przelewami na telefon. EPI podkreśla, że będzie wspierać europejskie instytucje publiczne, poprzez stworzenie europejskiego rozwiązania w dziedzinie płatności" - czytamy w komunikacie.

Do realizacji projektu EPI zawiązana została spółka EPI Interim, która ma za zadanie zrealizować wyznaczone cele, w tym stworzyć szczegółowy model biznesowy nowego, ogólnoeuropejskiego systemu płatności.

"Głównym celem Europejskiej Inicjatywy Płatniczej jest uruchomienie alternatywnego modelu płatności kartowych i cyfrowych. Stanie się to zgodnie z przepisami prawa konkurencji oraz w porozumieniu z Komisją Europejską, równoważąc interesy zarówno wydawców, jak i akceptantów płatności. W praktyce oznacza to, że w przyszłości zyskają dzięki temu konsumenci i firmy w całej Europie. Usprawnione zostaną transgraniczne i lokalne płatności na obszarze europejskim, ich koszty staną się dla Europejczyków, w tym oczywiście także Polaków, bardziej konkurencyjne niż obecnie. Wnosimy do EPI nasze doświadczenia z BLIK-iem i mocno wierzymy, że oba rozwiązania będą komplementarne w przyszłości" - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.